KNVB wijst clubs op scherp naleven coronaprotocollen: ‘Anders valt draagvlak weg’

De KNVB heeft alle clubs in het betaald voetbal op het hart gedrukt de coronaprotocollen nauwgezet na te leven, om te voorkomen dat de voortgang van de competities onder druk komt te staan. Dat is gebeurd in een digitale call na de coronagevallen bij RKC Waalwijk, FC Den Bosch en NAC Breda, waardoor wedstrijden moesten worden afgelast. De bond heeft de clubs ook gewaarschuwd dat bij nalatigheid de tuchtcommissie wordt ingeschakeld.

,,We kunnen niet onbeperkt wedstrijden blijven verplaatsen, anders komt niet alleen de competitie onder grote druk maar valt ook het draagvlak weg”, zegt een woordvoerder. ,,Het betaald voetbal is de enige tak van sport die door mag gaan, juist omdat we het zo goed geregeld hebben in onze coronaprotocollen. Dan moeten de clubs zich daaraan houden en voorkomen dat er mensen onnodig in quarantaine moeten.”

Inmiddels zijn al vijf wedstrijden vanwege spelerstekorten door coronagevallen afgelast of verplaatst: RKC Waalwijk - PEC Zwolle, FC Den Bosch - Almere City, De Graafschap - NAC Breda, NAC Breda - Cambuur en Helmond Sport - De Graafschap.

Besmettingen zullen ook in het betaald voetbal blijven voorkomen, denkt de woordvoerder. ,,Daarom is het zo belangrijk de basisregels in acht te nemen en die zijn bij alle clubs bekend. Dus na de training moeten spelers bijvoorbeeld niet bij elkaar in de auto stappen. Want als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat anderen te dicht in de buurt waren van een positief geteste speler, dan moeten die spelers ook in quarantaine en wordt de hele club geraakt.”

Als door een tekort aan spelers wedstrijden uitvallen, kan de aanklager betaald voetbal in actie komen. Die zal onderzoeken of de club nalatig is geweest bij het naleven van de protocollen en mogelijk leidt dat tot een straf. ,,De aanklager is de stok achter de deur”, aldus de zegsman.

