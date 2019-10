KNVB wil nieuwe competitie voor spelers tot 21 jaar

De wens voor zo'n competitie komt van de clubs zelf, meldt de KNVB. Directieleden Eric Gudde, Nico-Jan Hoogma en Art Langeler spraken de afgelopen anderhalf jaar met vertegenwoordigers van de BVO's. Uit die rondgang kwamen meerdere wensen en ideeën naar voren. De competitie voor spelers tot 21 jaar is het meest concreet.



De KNVB gaat de komende periode met de clubs in gesprek. "We willen recht doen aan alle belanghebbenden en, hoe moeilijk ook, proberen te komen tot een model waar liefst alle clubs achter kunnen gaan staan", aldus de directieleden van de KNVB. "Hier hebben we de komende weken in oktober voor nodig, we zullen overleg voeren met de algemeen directeuren en technisch directeuren.”



De KNVB wil de clubs in november een concreet voorstel doen. Daar wordt dan over gestemd op 3 december tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal.