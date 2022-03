KNVB wil samen met België en Duitsland WK voor vrouwen in 2027 organiseren: ‘Finale moet in Nederland’

De KNVB gebruikt het FIFA-congres in Doha en de loting voor het WK van eind dit jaar ook om te lobbyen voor de organisatie van de mondiale eindronde voor vrouwen in 2027. De nationale voetbalbond stelt alles in het werk om dat evenement samen met Duitsland en België te houden.

,,We hebben voor het congres van de FIFA weer met onze collega’s van Duitsland en België gesproken”, vertelt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. ,,Ik denk echt dat we er erg goed voorstaan. We hebben zo een grote barbecue met veel mensen van andere bonden. Natuurlijk gaan we het over het WK van 2027 hebben.”

De Nederlandse voetbalsters veroverden in 2017 op het EK in eigen land de Europese titel. Twee jaar later haalden de ‘Leeuwinnen’ de finale op het WK in Frankrijk. De KNVB heeft nog even gedacht het WK van 2027 alleen te kunnen organiseren. ,,Maar dat was na de uitbreiding van 24 naar 32 deelnemers niet meer mogelijk”, zei De Jong.

Nederland, België en Duitsland hebben waarschijnlijk geen concurrentie meer van Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland en IJsland. ,,Er moet een sterke Europese kandidaat komen”, zei De Jong. ,,Daarom richten die landen zich volgens mij op het EK van 2025. De Verenigde Staten lijken zich te gaan richten op het WK van 2031. Chili met misschien Colombia en Zuid-Afrika hebben volgens mij nog wel serieuze plannen.”

De Jong verwacht dat de organisatie van het WK voor vrouwen in 2027 volgend jaar tijdens het 73e congres van de FIFA wordt vergeven. ,,De finale moet in Nederland worden gehouden. Want wij vervullen een coördinerende rol in deze plannen”, stelt hij. ,,Duitsland wil de duels in het westen van het land houden. Als dit een succes wordt met ook België er bij dan moeten we misschien eens aan een WK voor mannen gaan denken.”

Het volgende WK voor vrouwen wordt volgend jaar zomer gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. De Nederlandse regering en de Tweede Kamer hebben zich al in 2018 achter het plan van de KNVB voor de organisatie van het evenement in 2027 geschaard.