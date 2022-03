KNVB zit in maag met laatste zes minuten Vitesse - Sparta: ‘Zaak om zo snel mogelijk in te halen’

De KNVB wacht een hels karwei: in het al bomvolle programma tot het einde van het seizoen moeten voor Sparta twee inhaalduels worden ingepland. Vooral over het restant van de gestaakte clash tussen Vitesse en de Rotterdammers heerst nog veel onzekerheid.

Door Jeffrey van der Maten



Vanwege storm Eunice die op 18 februari over Nederland raasde, ging er een streep door alle wedstrijden in het betaald voetbal. Naast de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie moest ook voor de degradatiekraker Fortuna Sittard - Sparta een inhaaldatum worden gevonden. Wat dat duel betreft is de KNVB inmiddels nagenoeg akkoord over een nieuwe speeldag, die op korte termijn in de agenda van de clubs zal verschijnen.

Quote Het is zaak om ook die wedstrijd zo snel mogelijk in te halen, om de competitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Jan Bluyssen

Ook voor de laatste zes minuten van de gestaakte wedstrijd tussen Vitesse en Sparta dient een nieuwe datum te worden gevonden. Uitgangspunt van de KNVB is om minstens twee etmalen tussen wedstrijden te laten. ,,En dat is een flinke puzzel”, beaamt manager competitiezaken Jan Bluyssen. ,,Het is zaak om ook die wedstrijd zo snel mogelijk in te halen, om de competitie zo eerlijk mogelijk te laten verlopen.”

Scheefgroei op de ranglijst is volgens Bluyssen namelijk zeer onwenselijk. ,,Dat is echt een knoop in de maag. Het is nadelig voor Sparta en Vitesse, maar ook voor alle andere clubs. De competitie is het meest eerlijk als alle clubs een gelijk aantal wedstrijden hebben gespeeld. Daarom heeft het onze voorkeur om zo snel mogelijk een nieuwe datum te vinden.”

Risico

Daarover heerst echter nog onzekerheid. De komende twee weken zal het restant sowieso niet worden afgemaakt, omdat Vitesse een tweeluik met AS Roma in de Conference League wacht. Als de Arnhemmers erin slagen de kwartfinale te bereiken, moet de focus misschien zelfs richting het einde van de competitie. Bluyssen: ,,Daarom moeten we ons afvragen of we die wedstrijd al in willen plannen met het risico dat het niet mogelijk is. Daar gaan we ons de komende dagen over buigen.”

