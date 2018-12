Koeman: Aan stand verplicht om ons te plaatsen

Door Sjoerd Mossou



,,Mijn eerste reactie was: oh jee,’’ aldus Ronald Koeman, grijnzend in het Convention Center in Dublin. ,,Duitsland is duidelijk de sterkste uit pot 2, daar hoopten we niet op. Maar over de hele linie zijn we aan onze stand verplicht om bij de eerste twee te eindigen.’’ De beste twee ploegen van de kwalificatiegroepen plaatsen zich voor het EK, dat in twaalf landen wordt gehouden. Het kwalificatietoernooi gaat eind maart van start en eindigt volgend jaar in november.



Koeman merkt in Dublin dat het aanzien van Nederland is gegroeid de laatste maanden. ,,Ik sprak net collega’s als Southgate, Luis Enrique en Andrij Sjevtsjenko. Die waren allemaal heel lovend, en echt blij dat Nederland er weer een beetje bij hoort. Dat is mooi om te horen, al moeten we ons eerst nog maar zien te plaatsen voor het EK. De komende maanden gaan we de overige drie landen nog eens rustig analyseren. Duitsland kennen we natuurlijk goed, de andere landen vragen wat voorbereiding.’’



De Duitse bondscoach Joachim Löw reageerde nuchter op de loting: ,,Ik ben vaak bij dit soort lotingen geweest, inmiddels sta ik daar heel ontspannen in. Het is zoals het is, we nemen het zoals het komt. Maar ik denk wel dat beide landen, Duitsland en Nederland, zich moeten kwalificeren in deze poule. Oranje heeft een heel goed nieuw team, ze hebben een geweldige ontwikkeling doorgemaakt.’’