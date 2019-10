Koeman en Hoogma om de tafel met Dest

,,We hebben hem een plaatje geschetst hoe wij zijn toekomst zien voor het Nederlands elftal. Ik heb hem gezegd dat hij een kandidaat is voor de positie van rechtsback”, aldus Koeman maandag. ,,Ik beloof niemand wat. Ik heb op mijn manier aangegeven dat ik toekomst voor hem zie richting het Nederlands elftal. Hij heeft blijkbaar tijd nodig om een beslissing te nemen. Dat geeft wel wat aan.”

Dest zei woensdag na de zege van Ajax op Valencia in de Champions League dat hij er nog niet uit is. ,,Ik heb nog niet gekozen voor één van beide landen. Ik moet langer nadenken.”

Naast Dest moet ook Mohamed Ihattaren nog kiezen voor welk land hij wil voetballen, Marokko of Nederland. De vader van de 17-jarige PSV overleed afgelopen weekeinde. ,,Als eerste gecondoleerd aan de familie en ‘Mo’ zelf. Het is verschrikkelijk, het is heel snel gegaan”, aldus Koeman. ,,Het laatste contact dat ik met Mohamed heb gehad is van een aantal weken geleden. Toen gaf hij aan dat hij deze interlandperiode wilde gebruiken om bij zijn vader te zijn. Dat kan nu niet meer. Ik vind het nu ook even niet het moment om hier verder over te praten.”