Koeman geeft update over Oranje-selectie voor clash met Ierland: ‘Aké is afwachten, Veerman is beschikbaar’

,,Ik ga morgen bepalen of Nathan fit genoeg is om te spelen", zei Koeman over Aké, die zich tegen Griekanland liet wisselen in de rust. Hij leek last te hebben van een hamstring. De verdediger zelf verwachtte er tegen Ierland ‘gewoon’ te staan, maar de bondscoach is een stuk voorzichtiger met hem. En wat betreft Veerman? ,,Die is volledig beschikbaar", aldus Koeman over de middenvelder die direct na afloop van het duel met Griekenland vader is geworden van een zoon, Frenkie.