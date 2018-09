Koeman gunt Sneijder positie in de schijnwerpers

Door Mikos Gouka



Sneijder arriveert dinsdagavond in het trainingkamp van Oranje. ,,Het is mijn keuze dat hij niet eerder al meetraint", vertelt Koeman. ,,We hebben maar een kleine week. We evalueren wat is geweest en daar was Wesley niet bij. Ik vind het geweldig dat we een speler zo kunnen eren. Vaak werd er gezegd dat wij dat in Nederland niet zouden kunnen. Nu doen we dat en is het niet goed. We doen het toch nooit goed, maar we leven in een vrij land. Iedereen mag zijn mening geven. Of Wesley zestig minuten speelt? Hij speelt bij zijn club regelmatig negentig minuten, dus dat moet lukken. Of we hem niet beter kunnen laten invallen? We hebben hier voor gekozen. Podolski nam afscheid van Duitsland en speelde ook vanaf de start. En hij speelde ook nog de hele wedstrijd.’’