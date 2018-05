Koeman gunt Vormer eerste minuten, Cillessen en Zoet wisselen af

De keuzeheer sprak in Trnava voorafgaand aan de interland tussen Oranje en Slowakije van morgenavond (20.45 uur). Hij verklapte dat Vormer voor zijn debuut staat. ,,Het is duidelijk dat als je nieuwe gezichten bij de groep haalt, dat zij in ieder geval speelminuten gaan maken. Vormer? Die zal wel gaan spelen in een van beide, of misschien wel beide, duels.''

Wat de keepers betreft was Koeman eveneens helder: ,,Cillessen en Zoet gaan allebei een wedstrijd keepen'', sprak hij over de duels met Slowakije en Italië. Verder wilde hij weinig kwijt over de opstelling. ,,Ik kijk het wedstrijd voor wedstrijd, na morgen zien we hoe en met wie we Italië gaan bestrijden.''

Ook ging het over Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die met Liverpool een paar dagen geleden nog de Champions League-finale verloren. ,,Zij waren teleurgesteld, logisch. Het was voor hen een deceptie, de wijze waarop ze verloren. Als er een keer een kans was om van Real Madrid te winnen, dan was het nu. We hebben kort met ze gesproken, nu is de knop om. Of zij rust krijgen tegen Slowakije? Dat is een mogelijkheid.''

Van Gerwen

Ook ging Koeman in op het bezoekje van darter Michael van Gerwen, die langskwam in het spelershotel. ,,Het is interessant om van andere sporters te horen wat zij ervoor doen om de beste te zijn. Wij hebben namelijk geen idee hoeveel uur iemand als hij in zijn sport steekt. Darten is weliswaar een totaal andere sport, maar van winnaars kun je altijd leren.''