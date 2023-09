Koeman heeft debutanten Maatsen en Van de Ven vanavond niet nodig, Hartman wel bij selectie Oranje

Maatsen, die 21 jaar is, was in drie van de vier competitieduels invaller bij Chelsea.

Koeman gaf woensdag aan tevreden te zijn over zijn debutanten. ,,Het zijn jongens die spelen bij grote clubs. Het is goed om ze erbij te hebben, want je ziet duidelijk of ze het niveau aankunnen, ondanks weinig trainingen”, aldus de bondscoach. ,,Deze jongens maken grote stappen. Uiteindelijk wil je zoveel mogelijk concurrentie op alle posities. Achterin en op het middenveld zitten we daarin nu wat ruimer dan in de voorhoede.”