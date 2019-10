Koeman laat geblesseerden Zoet en Pröpper thuis, Vilhena gepasseerd

Mohamed Ihattaren en Sergiño Dest ontbreken in de selectie van Koeman. De middenvelder van PSV en rechtsback van Ajax hebben nog niet besloten of ze in de toekomst voor het Nederlands elftal willen uitkomen. Marokko hoopt Ihattaren te verleiden en de Verenigde Staten hopen op Dest.



Oranje ontvangt Noord-Ierland op donderdag 10 oktober in De Kuip. Drie dagen later staat een uitwedstrijd tegen Wit-Rusland in Minsk op het programma. Oranje staat voorlopig derde in groep C, met drie punten minder dan Duitsland en Noord-Ierland die beiden wel een duel meer hebben gespeeld.