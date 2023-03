Koeman passeert Sparta-uitblinker Olij in voorselectie Oranje: ‘Snap dat Nick teleurgesteld is’

Nick Olij hoopte op een belletje van Ronald Koeman, maar de uitblinkende Sparta-doelman zit niet bij de vijf doelmannen die door de bondscoach in de voorlopige selectie zijn opgenomen. En daarover heerst best wat verbazing en teleurstelling op Het Kasteel. Tegelijkertijd staat de Rotterdamse derby tegen Excelsior alweer voor de deur, waar de geschorste Adil Auassar ontbreekt.

Nick Olij moest vanmorgen behalve ballen op de training ook wat vragen pareren van zijn teamgenoten. ,,Weet je al wat?”, bijvoorbeeld. Het was hét thema deze week bij Sparta. Zou de nieuwe bondscoach Ronald Koeman de doelman van Sparta bij zijn voorlopige selectie nemen, nu Justin Bijlow geblesseerd is en Remko Pasveer geen eerste doelman meer is bij Ajax?

Nee, dus. Maar liefst vijf doelmannen kregen goed nieuws, maar Olij niet. Koemans voorkeur gaat op dit moment uit naar Jasper Cillessen, Mark Flekken, Andries Noppert (ondanks zijn blessure tóch in de voorselectie), Bart Verbruggen (de 20-jarige eerste doelman van Anderlecht) en Kjell Scherpen.

Quote Ik snap dat hij teleurge­steld is. Het had sowieso mooi geweest om een keeper van Sparta in de voorselec­tie terug te zien. Maurice Steijn

Cijfers Kjell Scherpen

Met name de naam van Scherpen viel niet bij iedereen even lekker op Het Kasteel. De 23-jarige doelman van Vitesse kan dit seizoen bepaald niet op zulke cijfers leunen als de 27-jarige Olij, die van alle keepers de meeste clean sheets heeft in de competitie (tien, tegenover drie van Scherpen) en 22 keer moest vissen in 21 wedstrijden. Scherpen kreeg evenzoveel tegentreffers in vijftien duels.

,,Maar de bondscoach heeft andere keuzes gemaakt”, erkende trainer Maurice Steijn vanmiddag monter op het Kasteel. ,,Een voorselectie van Nick had zeker gekund. Ik snap dat hij teleurgesteld is. Het had sowieso mooi geweest om een keeper van Sparta in de voorselectie terug te zien. Wie weet komt die kans er nog een keer. De bondscoach zal zo z’n redenen hebben om tot zijn keuzes te komen.”

Auassar

Olij is er zondag uiteraard wel gewoon bij in de Rotterdamse derby tegen Excelsior, om 12.15 uur in Kralingen. Steijn mist alleen Adil Auassar, de aanvoerder die vorig weekend een domme rode kaart pakte door een tik uit te delen aan Sean Klaiber van FC Utrecht. Auassar is voor drie wedstrijden geschorst (plus één voorwaardelijk). Zijn vervanger tegen Excelsior, Vitesse en FC Emmen is Mike Eerdhuijzen (22).

Volledig scherm Mike Eerdhuijzen eerder dit seizoen in actie tegen FC Utrecht. © Pro Shots / Thomas Bakker

