Koeman: Van Dijk en daarna Strootman, Blind en Wijnaldum

,,Van Dijk is de nieuwe aanvoerder’’, zegt Koeman. ,,In vele opzichten maken wij een nieuwe start. Ik vond dat ik ook de aanvoerder moest veranderen. Virgil is dat nu geworden. Voor hemzelf is dit een mooie stap. Meer verantwoordelijkheid, hij is daar ook aan toe. Hij speelt bij een grote club in Engeland. We hebben ook een spelersraad, daar zitten jongens in die het ook kunnen worden als Van Dijk er niet zou zijn. Strootman, Wijnaldum en Blind. Dat zijn mijn tweede aanvoerders. Daar zit geen volgorde in.''