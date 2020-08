Koeman wil naar Barcelona, KNVB-top bijeen voor overleg

Door Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



De geboren Zaandammer heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Barcelona zijn ‘droomclub’ is. Niet voor niets liet Koeman een clausule opnemen in zijn tot 2022 lopende contract, bedoeld om in het geval van Catalaanse interesse weg te kunnen.



Toch werd de KNVB vandaag wel degelijk overvallen door Koemans uitdrukkelijke wens om te vertrekken. De bondscoach had zich eerder nog nadrukkelijk uitgesproken voor een langer verblijf bij Oranje, tenminste tot het EK. Directeur Eric Gudde & co waren er van overtuigd dat Koeman die belofte na zou komen.



In januari bedankte de coach nog voor de eer, maar een tweede lokroep van Barça is hem nu te machtig geworden. Barcelona moet een aanzienlijke afkoopsom op tafel leggen in Zeist, een miljoenenbedrag, maar een principe-akkoord tussen club en coach werd dit weekeinde al bereikt. De verwachting is dat Koeman voor drie jaar gaat tekenen.