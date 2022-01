Kogel door de kerk: FC Twente verlengt met Ron Jans en Jan Streuer

Jan Streuer haalde Jans anderhalf jaar geleden naar FC Twente. Het was destijds zijn eerste daad als technisch directeur. Streuer liet onlangs meerdere keren optekenen dat hij hoe dan ook verder wilde met Jans. Een nieuwe trainer aanstellen was voor hem geen optie. De twee kunnen goed met elkaar en Streuer is zeer tevreden over het werk van Jans.

Alle credits

„Voor het werk dat zij tot dusver hebben verzet heeft de club veel waardering en verdienen zij alle credits. We willen ons in het voetbal blijven ontwikkelen en hebben er vertrouwen in dat dit in goede handen is bij Jan en Ron.”