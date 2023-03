Kökçü en Feyenoord zoeken alternatief voor One Love-band, Ajax-captain Tadic draagt band wél tijdens Klassieker

Feyenoord worstelt zich naar zwaarbe­voch­ten zege op Volendam in aanloop naar Klassieker

Het was zondagavond tegen FC Volendam zeker geen vlekkeloze generale voor Feyenoord in de aanloop naar de Klassieker, maar de drie punten bleven toch weer in Rotterdam: 2-1. En dus gaat de ploeg van Arne Slot zondag als trotse koploper naar Amsterdam.