Kökçü verlengt contract bij Feyenoord tot 2025

Kökçü is onder Dick Advocaat een onbetwiste basisspeler geworden. Na zijn eerste contractverlenging, april vorig jaar, sprak hij die wens uit. ‘Het volgende doel is een basisplaats.’ Dat is gelukt in zijn eerste volledige seizoen als lid van de Feyenoord-selectie. Het leverde interesse op van diverse buitenlandse clubs. Toch blijft Kökçü ook de komende jaren nog actief in de Kuip.

De krabbel onder een nieuwe verbintenis kan technisch directeur Frank Arnesen bekoren. ,,Orkun heeft zich het afgelopen seizoen enorm goed doorontwikkeld en in zijn nog jonge loopbaan al grote stappen gezet”, zegt de technisch directeur op de website van Feyenoord. ,,Daarvoor willen we hem graag belonen. We hebben er alle vertrouwen in dat die ontwikkeling zich de komende jaren voort zal zetten. Bovendien is het voor ons heel mooi dat we zo’n talentvolle speler langer aan ons weten te binden.”