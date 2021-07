Komend seizoen ook vijf wissels toegestaan bij amateurs

In het seizoen 2020/’21 ging de KNVB al mee met het besluit van de internationale spelregelcommissie (IFAB) om spelers in het – door de coronapandemie veroorzaakte – extra drukke voetbalseizoen te ontlasten. Omdat er nog veel onzekerheden zijn met betrekking tot het verloop van het coronavirus en de gevolgen die dit heeft voor de competities, bevelen medici aan om ook komend seizoen vijf wissels aan te houden.



Deze regeling geldt komend seizoen onder meer voor de eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de TOTO KNVB Beker en de eredivisie voor vrouwen, zo meldt de voetbalbond.



De vijf wissels moeten verdeeld worden over drie wisselmomenten. De rust telt daar niet in mee, de verlenging evenmin. In het bekertoernooi of in de play-offs zouden er dus in totaal zes spelers gewisseld kunnen worden per ploeg.