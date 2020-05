Kompany lovend over Van Dijk: ‘Beste verdediger uit historie Premier League’

,,Als ik het terugbreng tot de spelers die echt veel indruk op mij hebben gemaakt op het moment dat ik tegen ze speelde, kom ik uit bij Virgil van Dijk”, zegt Kompany tegenover Sporf. ,,Dat is gek, want hij heeft nog niet zoveel wedstrijden gespeeld als John Terry en Rio Ferdinand. Deze jongens speelden een enorm lange tijd in de Premier League.”



Van Dijk voetbalt sinds 2015 in de Premier League. Voor zijn avontuur bij Liverpool speelde hij bij Southampton. ,,De signalen die Van Dijk afgeeft in de laatste paar seizoenen maken het duidelijk dat als hij nog eerder naar de Premier League was verkast, hij nog verder zou zijn geweest.”