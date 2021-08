Koopmeiners in laatste duel voor AZ tegenover zijn waarschijnlijke opvolger Veerman

Veerman en Koopmeiners staan om 16.45 uur overigens gewoon nog aan de aftrap bij Heerenveen - AZ. Vooral voor Veerman dus een pikant duel, terwijl Koopmeiners vrijwel zeker bezig lijkt aan zijn laatste dag als speler van AZ.



De club uit Alkmaar is met Heerenveen in onderhandeling over een transfer van de gewilde middenvelder die al een tijd op de prioriteitenlijst staat van de club. Voor Veerman, die Heerenveen graag wil verlaten en een eerdere transfer naar Hellas Verona niet door zag gaan, zullen de Alkmaarders het beleid van de laatste jaren om slechts transfersommen van ten hoogste drie miljoen euro uit te geven wel moeten laten varen. De Volendammer, die Feyenoord ook graag aan de selectie had toegevoegd, zal een veelvoud van dat bedrag kosten. Mogelijkerwijs spreken de clubs een hoog doorverkooppercentage af. Saillant is dat Heerenveen en AZ elkaar vanmiddag treffen in Friesland. Het spel van vraag en aanbod was al eerder begonnen.