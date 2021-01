Koopmeiners, Max of Huntelaar: wie maakte het doelpunt van de week?

Samenvatting Dumfries na nederlaag tegen AZ: ‘Als je zo weinig energie brengt, roep je het over jezelf af’

13 januari PSV ging vanavond in het Philips Stadion met 1-3 onderuit tegen AZ. De ploeg van Roger Schmidt creëerde nauwelijks kansen en dus was de Alkmaarse zege in Eindhoven zeker niet onverdiend. PSV-captain Denzel Dumfries baalde van het gebrek aan energie bij zijn teamgenoten.