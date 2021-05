Koopmeiners mist duel met Fortuna en mogelijk ook de rest van het seizoen: ‘Hij moet eerst beter zien te worden’

In de strijd om de felbegeerde tweede plaats in de eredivisie moet AZ het ook in de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Fortuna Sittard doen zonder Teun Koopmeiners. De aanvoerder was er in de vorige wedstrijd tegen RKC ook al niet bij en het is maar de vraag of hij ook kan spelen in de laatste twee wedstrijden van het seizoen. ,,Hij moet eerst maar eens beter zien te worden”, zo zei trainer Pascal Jansen vrijdagmiddag tijdens het persmoment. Hij kan ook niet over Dani de Wit beschikken. ,,Dat is heel vervelend voor ons want Teun is een van de toonaangevende spelers van de eredivisie en heel belangrijk voor dit elftal. Zowel binnen als buiten het veld.”

In de wedstrijd tegen RKC liet zijn vervanger Tijjani Reijnders zich gelden en het lijkt zeker te zijn dat hij ook tegen Fortuna gaat starten. Reijnders verlengde deze week zijn contract bij de club, dit tot tevredenheid van Jansen: ,,Dat is heel fijn want Tijjani is een interessante speler voor de club. Hij is het levende bewijs dat je binnen de club kan groeien met daarin ook de nodige tussenstappen zoals een verhuur.”

Volledig scherm Teun Koopmeiners. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Toenemende druk

Met nog drie wedstrijden te gaan merkt Jansen dat de druk erop komt om het seizoen op een goede manier af te maken. ,,We moeten daarin gewoon continu blijven doen wat we altijd doen. We willen ons goed voorbereiden en voor zo min mogelijk verrassingen te komen staan.” Over de gewonnen wedstrijd tegen RKC was Jansen kritisch. ,,Maar elk team heeft wel zulke wedstrijden. Uiteindelijk werd het voor ons nog een heel prettig weekend omdat PSV punten verspeelde tegen Heerenveen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De oefenmeester ziet nog wel een voordeel van zijn ploeg ten opzichte van directe concurrent PSV. ,,En dat is dat wij op zaterdag spelen en zij op zondag. Als wij de wedstrijd van Fortuna winnen dan moeten zij in de achtervolging.” Naar de verschillen tussen de resterende programma’s van beide clubs kijkt Jansen niet. ,,Dat is meer iets voor in de praatprogramma’s. We moeten er gewoon voor zorgen dat we al die wedstrijden winnen. Het heeft geen zin om al zo ver vooruit te kijken.”