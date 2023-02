Koploper Feyenoord boekt doelpuntrijke zege en heeft Gernot Trauner weer terug

Met gevoel voor theater zweept Burak Yilmaz het publiek van Fortuna Sittard op, kort nadat de tweede helft is begonnen. Lange tijd heeft zijn elftal niets te vertellen gehad tegen het tot dan toe uitstekend spelend Feyenoord. Maar dan, net nadat de Limburgers van 0-3 teruggekomen zijn tot 1-3, leeft even de hoop op een opleving. Met de nadruk op ‘even’. Uiteindelijk boekt de koploper een even moeiteloze als regelmatige overwinning: 2-4.

De spelers van Feyenoord zullen na het duel in Fortuna in alle ontspannenheid de wedstrijd Vitesse-Ajax kijken tijdens de terugreis vanuit Limburg naar Rotterdam. Tegen Fortuna, vooraf door sommigen nog bestempeld als ‘potentiële bananenschil’, heeft het elftal van Arne Slot niet alleen de drie noodzakelijke punten gepakt. Ook het doelsaldo is wat verbeterd. Een prettig gegeven met thuiswedstrijden tegen onder meer de laagvliegers FC Groningen en FC Volendam in het verschiet. Nóg meer goed nieuws voor Feyenoord. In Sittard bewijst Gernot Trauner, die in de slotfase binnen de lijnen is gekomen, dat hij na een fikse periode van blessureleed weer langzaam speelklaar aan het worden is.

Volledig scherm Gernot Trauner maakte zijn rentree. © ANP

Feyenoord manifesteert zich in de eerste 45 minuten prima in Limburg. Onder aanvoering van Mats Wieffer, die overal op het veld te vinden is, loopt de Rotterdamse club tamelijk moeiteloos uit tot een ruime voorsprong. Doelpunten komen op naam van Ximo Navarro (eigen doelpunt nadat Alireza Jahanbakhsh kopt uit een corner van Oussama Idrissi), Santiago Giménez en daar tussendoor Wieffer, die na terugleggen van Javairô Dilrosun de bal prachtig en keihard in de bovenhoek knalt.

Wieffer. Hij krijgt de laatste weken volop lof toegezwaaid. En ook tegen Fortuna bewijst hij waarom hij op dit moment onbetwiste basisspeler is in het elftal van Arne Slot. In Limburg is hij, zoals vaker, bij uitstek de verbinder tussen de verschillende linies. Een speler die bijna altijd voor de goede oplossing kiest. En die dus, zo blijkt, ook op fenomenale wijze kan scoren. Alleen al vanwege het geluid van de bal die hoog in het doeldak landt, is de treffer het terugkijken waard.

De 1-3 van Deroy Duarte zorgt er kort na het begin van de tweede helft weliswaar even voor dat de solide Feyenoord-machine wat hapert. Maar echt van hun à propos raken de Rotterdammers niet. En nadat invaller Igor Paixão de 1-4 heeft aangetekend, zijn de zorgen alweer verdreven voordat ze goed en wel gekomen zijn. Ook al beperkt Fortuna de schade in de slotfase nog wat via Dimitrios Siovas: 2-4.

Volledig scherm Braziliaans feestje bij Feyenoord. © Pro Shots / Toin Damen

