Koploper Heracles haalt flink uit, ADO Den Haag laat opnieuw weinig zien en MVV doet verslag van busreis

ADO zakte van de zeventiende naar de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, omdat Helmond Sport wel met 1-0 won in de Brabantse derby tegen FC Den Bosch.



Het spektakel in de Keuken Kampioen Divisie kwam vanavond van Heracles Almelo. De koploper won met liefst 8-1 van FC Dordrecht. Samuel Armenteros en Emil Hansson maakten allebei een hattrick. Hansson voert de topscorerslijst in de KKD nu aan met 13 goals (net als Roda-spits Dylan Vente) en staat ook al 9 assists. Samuel Armenteros staat op 10 goals, net als Jeredy Hilterman. Een ander lichtpuntje bij Heracles was de rentree van Ismail Azzaoui. De 24-jarige middenvelder uit Brussel liep op 1 december 2021 een zware knieblessure op tegen Feyenoord, maar keerde vanavond terug en gaf vrijwel direct de assist bij de 8-1 van Hansson.

Volledig scherm Ismail Azzaoui straalt na zijn rentree na meer dan een jaar revalideren en toekijken. © Pro Shots / Niels Boersema

Hilterman matchwinner voor Almere City

Hilterman maakte vanavond in de uitwedstrijd bij NAC Breda de winnende 0-1 voor Almere City, dat net als Heracles voor de vijfde keer in zes wedstrijden won. Bij NAC zat keeperstrainer Gabor Babos (48) op de bank als tweede doelman, omdat eerste keeper Roy Kortsmit afwezig was met corona en Pepijn van de Merbel (20) zijn debuut maakte. Babos speelde op 12 mei 2013 zijn 616de en laatste profwedstrijd bij NEC-RKC en had vanavond de oudste speler ooit kunnen worden in het Nederlandse profvoetbal, maar hij hoefde niet van de bank af te komen.

Reinier Robbemond leidde Willem II naar een 0-3 overwinning op bezoek bij De Graafschap, waar hij in maart dit jaar nog werd ontslagen. Robbemond is de interim-trainer bij Willem II na het ontslag van Kevin Hofland afgelopen maandag, nadat Willem II op zondag met 1-2 verloor van NAC.

Liveblog van lange busreis

Heracles gaat aan kop met 43 punten na 18 wedstrijden. De voorsprong op nummer twee PEC Zwolle is daarmee vijf punten, nummer drie MVV staat tien punten onder Heracles. Door de wedstrijden Roda JC - PEC Zwolle en Jong FC Utrecht - Jong AZ ging al een streep door het winterse weer, maar dat gebeurde vanavond ook nog bij Telstar - MVV.



De arbitrage was van mening dat het kunstgras van Telstar te glad en dus onveilig was voor de spelers. De selectie en supporters van MVV konden daarmee onverrichter zake vanuit Velsen-Zuid weer terug naar Limburg na een reis van 238 kilometer. Op Twitter werd besloten om dan maar een liveblog van de terugreis te doen.

Volledig scherm Dick Advocaat in overleg met zijn assistent Said Bakkati. © Pro Shots / Toon Dompeling

De cijfers van de Keuken Kampioen Divisie

