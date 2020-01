Koploper SC Cambuur opnieuw onderuit, concurrenten profiteren

Cambuur had pech dat Robert Mühren zijn dag niet had. De topscorer van de eerste divisie maakte na rust weliswaar zijn 16de goal van het seizoen op, maar viel vooral op door zijn gemiste kansen. Stuy van den Herik had zijn vizier wel op scherp en zorgde na een uur voor de verrassende 3-2. Tot overmaat van ramp eindigde Cambuur met tien man. Invaller Delano Ladan kreeg een kwartier voor tijd rood.

NAC deed eveneens goede zaken door Jong AZ te verslaan. De Bredanaars ontsnapten voor rust toen Felix Correia 0-1 maakte, maar de scheidsrechter affloot omdat er een bal op het veld was gegooid. In de tweede sloeg NAC vervolgens via Arno Verschueren twee keer toe, waarna Huseyin Dogan het duel definitief besliste: 3-0. In de slotfase deed AZ via Joerie Church nog iets terug.