Kort na een gigantische nederlaag weer spelen? Zo doe je dat

Vanavond VVV - FC Den BoschNa de 0-13 nederlaag tegen Ajax speelt VVV-Venlo vanavond weer een wedstrijd. FC Den Bosch is in De Koel de tegenstander in de KNVB-beker. Hoe speelden andere clubs in het verleden na een enorme nederlaag?

Feyenoord won na de 10-0 tegen PSV in een volle Kuip, van VVV

Juist Mario Been zat afgelopen zaterdag in de studio van Fox Sports toen Ajax met 0-13 won bij VVV. Konden ze gelijk aan de Feyenoord-trainer van die 10-0 nederlaag tegen PSV, hoe zijn ploeg dan reageerde in de wedstrijd na de pijnlijke afgang in Eindhoven. Nou, dat wist Been nog wel, het was immers exact tien jaar geleden afgelopen zaterdag. In een volle Kuip geen hoongelach drie dagen na de afgang. De Feyenoord-spelers en trainer voelde eerder steun. Het werd 3-0 met vrijwel dezelfde spelers. Georgino Wijnaldum scoorde twee keer en André Bahia, lid van de stuntelverdediging van drie dagen eerder, maakte de andere treffer. Echt goed kwam het dat seizoen niet meer voor Feyenoord, dat tiende werd, maar het gezicht was voor even gered.

Volledig scherm Kamohelo Mokotjo, Bruno Martins Indi en Stefan de Vrij stralen weer na de zege op VVV. © Willem Vernes

De door Alves vernederde Maas schiet ijskoud een strafschop binnen

Op 7 oktober 2007 had Heerenveen nog de beschikking over een Braziliaanse international en dat hebben ze bij Heracles geweten ook. Afonso Alves maakte er die middag zeven (De vijf goals van Ajacied Lassina Traoré tegen VVV zijn dus maar kinderspel) in de 9-0 overwinning die zijn club die middag boekte in Friesland. Heracles moest daarna tegen thuis tegen Vitesse en boekte een bemoedigend gelijkspel, waarbij het mentale hoogstandje van verdediger Rob Maas een extra vermelding waard is. Hij schoot twee minuten voor het laatste fluitsignaal een strafschop binnen, twaalf dagen na vermoedelijk de grootste vernedering uit zijn leven.

Volledig scherm Rob Maas in het muurtje van Heracles, maar het kan niet voorkomen dat Afonso Alves scoort uit zijn vrije trap. Hij zou op die 7 oktober 2007 liefst zeven keer scoren namens Heerenveen. © ©2007, Ronald Fleurbaaij/Fleurbaaij Fotografie

De spelers van Volendam hadden het pas echt zwaar na reuzennederlaag

VVV-trainer Hans de Koning is een ras-optimist en stelde dat er ‘toch niemand was overleden’ na de 13-0 nederlaag van zijn team tegen Ajax. En een ‘baklap’ wilde hij al helemaal niet zien op de training. Die zag FC Volendam-trainer Dick de Boer wel na de 10-0 nederlaag die zijn ploeg slikte tegen PSV in 1998. De 10-0 betekende tevens degradatie voor de dorpsclub. En dat na zeven onafgebroken jaren in de eredivisie. Het moraal was dus niet erg hoog toen zes dagen later MVV langskwam. Het werd 1-2 voor de Limburgers en pas vijf jaar later promoveerde Volendam weer naar de eredivisie.

Volledig scherm Dennis Bergkamp kopt raak in de uitwedstrijd bij FC Volendam (0-3) in 1988. © ANP

De wraak van Southampton op Leicester

Als VVV-trainer Hans de Koning zich eens verdiept in de wederopstanding van Southampton, dan slaapt hij de komende maanden wellicht een stuk beter. De voormalige club van Ronald Koeman beleefde een rampdag op 25 oktober 2019, door een 0-9 nederlaag tegen een ontketend Leicester City. Maar toen Southampton 78 dagen later tegen weer dezelfde tegenstander moest spelen deden ze dat bepaald niet met knikkende knieën. Bij de snelle 1-0 van Leicester-middenvelder Dennis Praet schrokken ze bij Southampton weliswaar een beetje, uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen met 1-2. Puntje van aandacht wellicht voor Ajax als het straks thuis weer tegen VVV speelt. Dat de negen goals van 78 dagen eerder in Leicester op grote schermen constant werden afgespeeld, motiveerde Southampton alleen nog maar meer om die dag wel een goed resultaat neer te zetten. Met dezelfde trainer Ralph Hasenhüttl overigens. Want ontslag na een 9-0 nederlaag is helemaal niet zo logisch als het lijkt.



Southampton werd vorig seizoen nog knap twaalfde in de Premier League en staat nu weer op die plek, nadat zondag (exact een jaar na de 0-9) thuis met 2-0 werd gewonnen van koploper Everton.

Volledig scherm Leicester City won op 25 oktober 2019 met 0-9 bij Southampton, maar The Saints herpakten zich daarna prima. © AP

Direct op vakantie na zo’n nederlaag

Volledig scherm Johan Neeskens scoort tijdens Ajax - Vitesse (12-1) in 1972. © ANP In de wedstrijd na een grote nederlaag gaat het weleens goed. Maar kijk je diep in de ogen van de VVV-spelers dan zouden ze het liefst op vakantie gaan, ver weg van de Nederlandse geintjes en lollige whatsappjes. Dat geluk hadden de spelers van Vitesse in 1972 na de 12-1 nederlaag tegen Ajax. De wedstrijd was de laatste van het seizoen. Al kun je natuurlijk niet zeggen dat we het er daarna nooit meer over gehad hebben. Zoals het na Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (12-0) in 1978 ook weliswaar zomerstop was, maar uitgepraat raakte niemand over die wedstrijd. Het al uitgespeelde Dortmund gaf die middag alle ruimte aan Gladbach dat nog kampioen kon worden als het die dag heel veel zou scoren. Toch bleek de 12-0 niet genoeg, concurrent 1. FC Köln won ook afgetekend. De nederlaag had ook gevolgen voor de spelers van Dortmund. Ze kregen allemaal een fikse boete, terwijl keeper Peter Endrulat werd verbannen naar Tennis Borussia Berlin. Dan mag VVV-keeper Delano van Crooij zijn handen nog dichtknijpen dus.