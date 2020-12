Kraker tussen Ajax en AZ in achtste finales TOTO KNVB Beker

In de strijd om de kwartfinaleplaatsen is er geen ploeg meer vrijgeloot in dit aangepaste bekertoernooi. De elf eredivisionisten en vijf overgebleven ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie komen tussen 19 en 21 januari allemaal in actie en er is ook direct bepaald wie een eventuele kwartfinale enkele weken later thuis mag spelen.



Achtste finales TOTO KNVB Beker

• FC Volendam - PSV

• Vitesse - ADO Den Haag

• AZ - Ajax

• NEC - Fortuna Sittard

• VVV-Venlo - Go Ahead Eagles

• Feyenoord - Heracles Almelo

• MVV Maastricht - Excelsior

• FC Emmen - SC - Heerenveen