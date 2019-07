Kramer hoeft bij ADO alleen aan het kunstgras te wennen

Door Yorick Groeneweg



Trekkebenend verliet Michiel Kramer vandaag het veld. Hij heeft net voor het eerst weer met de selectie van ADO meegetraind. Meer dan anderhalf uur stond hij in de verzengende hitte op het veld, net zo lang als zijn nieuwe ploeggenoten. De meesten zijn al vier weken langer bezig. ,,Toch voel ik me vrij goed, ik heb niet voor niets alles meegedaan”, vertelde Kramer even later.



De clubloze spits bood zelf zijn diensten aan bij ADO, waar hij twee seizoenen speelde. Hij viel er toen dusdanig op dat Feyenoord hem overnam, maar nergens scoorde hij zo makkelijk als in Den Haag. ,,Het voelt gewoon weer goed om hier te zijn”, vervolgde Kramer op de eerst dag van zijn trainingsstage. ,,Ik ken de club en een hoop mensen hier. Ik ben blij dat ze ja hebben gezegd. Het maakt het makkelijker dat ik veel jongens al ken. Het enige waar ik aan moet wennen is het kunstgras. Inderdaad nog steeds hetzelfde veld. Toch zal aanpassen hier niet moeilijk voor mij zijn.”



Ook al speelde Kramer de laatste jaren weinig. Bij Feyenoord, maar daarna ook bij Sparta, Maccabi Haifa en FC Utrecht. ,,Dat wil niet zeggen dat ik het voetballen verleerd ben. Ik weet heel goed wat ik nog wel kan en wat mijn kwaliteiten zijn. Ik wil eerst gewoon lekker trainen. Dat is alweer zes weken geleden. Dan zien we daarna wel wat erin zit.”