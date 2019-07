Kramer is terug bij ADO na serie mislukkingen

Door Yorick Groeneweg



Voor velen bij ADO Den Haag was het ­gisteren een weerzien met ­Michiel Kramer. Van Tom Beugelsdijk tot Lex Immers, van aanvoerder Aaron Meijers tot de van een blessure herstellende Dion Malone. Allemaal voetbalden ze eerder met de 30-jarige spits. Gisteren was de clubloze Rotterdammer voor het eerst weer in Den Haag, waar hij direct de hele training meedeed.



Voor de oefensessie in de hete ochtendzon kreeg Kramer ook door een groot deel van het personeel al een warm welkom. Zo toverde zijn terugkeer een lach op het gezicht van materiaalman Rob Ravestein. ,,Echt een leuke gozer, maar daar doen we het niet voor. Hij moet scoren.” Dat vond ook het plukje publiek in het bloedhete stadion. Ze zagen weer dezelfde lange slungel als een paar jaar terug. Soms sloffend, maar even zo vaak dodelijk voor het doel. Kramer is voorlopig alleen nog op trainingsstage bij ADO. Vandaag wordt Kramer fysiek getest, morgen zal hij weer meetrainen en vrijdag doet hij misschien al wel even mee in de oefenwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven.