Krankzinnig slot in Volendam: Jong Ajax-captain in tranen na goals in 95ste en 96ste minuut

FC Volendam kreeg het dit jaar nog niet voor elkaar om in eigen huis te winnen. MVV Maastricht (0-1), De Graafschap (1-4) en Excelsior (0-2) vertrokken allemaal met drie punten uit Volendam in 2021. De ploeg van coach Wim Jonk leek tegen de Amsterdamse beloften wederom te verliezen, maar een krankzinnige slotfase bracht daar verandering in.



Na een 0-0 ruststand was het Naci Ünüvar die na een uur de score opende: 0-1. Toen Kian Fitz-Jim er in de 71ste minuut ook 0-2 van maakte, leek het duel beslist. Maar dat was buiten tien ongelooflijke minuten gerekend. Zakaria El Azzouzi gaf FC Volendam in de 85ste minuut namelijk weer hoop door de 1-2 te noteren, waarna de formatie van Jonk vol op jacht ging naar de gelijkmaker.



Dominik Kotarski, doelman van Jong Ajax, wist zijn ploeg meerdere keren al te behoeden voor de 2-2, maar in de absolute slotfase was er ook voor de Kroatische doelman geen houden meer aan. Terwijl Kotarski de bal wilde pakken, was het Enric Llansana die de bal tegen zijn eigen doelman schoot, waarna Samuele Mulattieri de gelijkmaker binnen wist te schieten.



Daarmee leek 2-2 de eindstand te worden, maar dat was buiten El Azzouzi gerekend. Hij profiteerde van het feit dat de zeventienjarige Jong Ajax-captain Youri Regeer vlak na de aftrap van de 2-2 de bal dwars door het midden speelde, rechtstreeks in de voeten van El Azzouzi. Die sprintte richting het doel en dompelde heel Jong Ajax in rouw met de 3-2. Bij FC Volendam waren ze uitzinnig, bij Jong Ajax kon Regeer de tranen niet bedwingen na een knotsgekke slotminuut.