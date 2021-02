Krijgt Van den Brom vrijdag tegen Charleroi nog een laatste kans bij Genk?

Door Tim Reedijk



Even leek John van den Brom de grote winnaar van de trainerssoap die zich nog maar drie maanden afspeelde bij FC Utrecht. Nadat de kritiek binnen invloedrijke stromingen toe begon te nemen, kwam de interesse van Racing Genk als geroepen. Een deal was snel gemaakt en na een furieuze start met drie overwinningen in België, waarna hij zelfs koploper en ‘herfstkampioen’ werd, leek Van den Brom de grote winnaar. Zijn oude club FC Utrecht speelde na zijn vertrek weinig klaar.