Kruip in de huid van Koeman en stel jouw Oranje-elftal voor het EK2021 samen

Ronald Koeman krijgt een jaar extra om het Nederlands elftal klaar te stomen voor het EK. Maar wie staan er in de zomer van 2021 in de basis? Kruip hier in de rol van de bondscoach en stel je ideale elf samen.

Doelman

Onder Koeman is Jasper Cillessen de onbetwiste nummer één onder de lat. De doelman van Valencia is volgend jaar zomer 32. Zijn grootste concurrenten zijn Marco Bizot, die na dit sterke seizoen wellicht een stap kan maken naar een club uit een grotere competitie, en Tim Krul. De sluitpost van Norwich City keepte zich weer in de schijnwerpers na zijn goede optredens in de Premier League. Ook Jeroen Zoet en Justin Bijlow behoren tot de kandidaten.

Enquete Poll Wie moet er keepen? Jasper Cillessen

Marco Bizot

Tim Krul

Jeroen Zoet

Justin Bijlow Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie moet er keepen? Jasper Cillessen (34%)

Marco Bizot (22%)

Tim Krul (17%)

Jeroen Zoet (2%)

Justin Bijlow (26%)

Rechtsback

De positie die het meest openligt in Oranje. In de Nations League kreeg Denzel Dumfries enkele wedstrijden de voorkeur. De aanvoerder van PSV is bezig aan een goed seizoen en kan deze zomer wellicht de overstap maken naar een club in het buitenland. Koeman is gecharmeerd van Kenny Tete, maar hij komt bij Olympique Lyon weinig aan spelen toe. Een transfer in de zomer kan zijn interlandcarrière een impuls geven. Hans Hateboer presteert uitstekend bij Atalanta Bergamo. Joël Veltman is in 2021 terug van een zware knieblessure. Quincy Promes is een alternatief tegen verdedigend ingestelde ploegen.

Enquete Poll Wie moet er rechtsback spelen? Denzel Dumfries

Hans Hateboer

Kenny Tete

Joël Veltman

Quincy Promes Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie moet er rechtsback spelen? Denzel Dumfries (63%)

Hans Hateboer (21%)

Kenny Tete (5%)

Joël Veltman (6%)

Quincy Promes (5%)

Rechte centrale verdediger

Het duo De Ligt-Van Dijk leek onomstreden, maar wisselvallige prestaties van De Ligt bij Juventus waren voer voor discussie. Stefan de Vrij was dit seizoen bezig aan een sterk seizoen met Inter. Het voordeel voor De Ligt is dat hij in 2021 twee jaar ervaring in een topcompetitie heeft. De Vrij is volgend jaar zomer 29 jaar.

Enquete Poll Wie moet er rechts in het centrum? Matthijs de Ligt

Stefan de Vrij Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie moet er rechts in het centrum? Matthijs de Ligt (72%)

Stefan de Vrij (28%)

Linker centrale verdediger

Virgil van Dijk is de beste verdediger ter wereld. Bij aanstaand Engels landskampioen Liverpool behoort hij tot de belangrijkste spelers en in het Nederlands elftal draagt hij de aanvoerdersband. Nathan Aké heeft de ondankbare taak om met Van Dijk te concurreren. De verdediger is een gewaardeerde kracht in de Premier League bij degradatiekandidaat Bournemouth.

Enquete Poll Wie moet er links centraal? Virgil van Dijk

Nathan Aké Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie moet er links centraal? Virgil van Dijk (99%)

Nathan Aké (1%)

Linksback

Daley Blind is nummer één linksback voor Koeman. De Ajacied moest de laatste interlands concurreren met Patrick van Aanholt van Crystal Palace. Ook de naam van Jetro Willems werd aan het begin van dit seizoen veelvuldig genoemd, nadat hij imponeerde bij Newcastle United. Hij scheurde zijn kruisband en moest een streep zetten door het EK, maar mag nu alsnog hopen. Owen Wijndal van AZ zat vorige week voor het eerst bij de voorselectie.

Enquete Poll Wie moet er linksback spelen? Daley Blind

Patrick van Aanholt

Jetro Willems

Owen Wijndal Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie moet er linksback spelen? Daley Blind (48%)

Patrick van Aanholt (21%)

Jetro Willems (9%)

Owen Wijndal (22%)

Rechtermiddenvelder

Op het middenveld kunnen spelers op verschillende plekken uit de voeten. Als rechtermiddenvelder koos Koeman de laatste interlands vooral tussen Marten de Roon, Davy Pröpper en Donny van de Beek. Laatstgenoemde staat in de belangstelling van enkele internationale topclubs.

Enquete Poll Wie speelt als rechtermiddenvelder? Marten de Roon

Donny van de Beek

Davy Pröpper Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie speelt als rechtermiddenvelder? Marten de Roon (17%)

Donny van de Beek (64%)

Davy Pröpper (20%)

Linkermiddenvelder

Sinds Frenkie de Jong in augustus 2018 zijn debuut maakte in Oranje, staat zijn naam steevast op het opstellingsformulier. De middenvelder is dit seizoen ook in zijn eerste jaar bij FC Barcelona basisspeler en krijgt nog een extra jaar om zich te ontwikkelen. Zijn linksbenige concurrenten zijn Kevin Strootman en Teun Koopmeiners, die dit seizoen opvalt bij AZ.

Enquete Poll Wie moet als linkermiddenvelder spelen? Frenkie de Jong

Kevin Strootman

Teun Koopmeiners Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie moet als linkermiddenvelder spelen? Frenkie de Jong (97%)

Kevin Strootman (1%)

Teun Koopmeiners (2%)

Aanvallende middenvelder

Koeman koos snel na zijn aanstelling als bondscoach om Georginio Wijnaldum als ‘nummer tien’ te posteren. Dat betaalde de middenvelder van Liverpool terug met vijf goals in zes kwalificatieduels. Op de achtergrond ontwikkelt de piepjonge Mohamed Ihattaren zich knap bij PSV. De Marokkaanse Nederlander, die voor Oranje koos, is als achttienjarige basisspeler bij de topclub. Donny van de Beek kan eveneens uit de voeten als aanvallende middenvelder.

Enquete Poll Wie zet je 'op 10'? Georginio Wijnaldum

Donny van de Beek

Mohamed Ihattaren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie zet je 'op 10'? Georginio Wijnaldum (91%)

Donny van de Beek (4%)

Mohamed Ihattaren (5%)

Rechtsbuiten

Steven Bergwijn maakte afgelopen winterstop de overstap van PSV naar Premier League-club Tottenham Hotspur. Door een enkelblessure was deelname aan het EK onzeker voor de rechtsbuiten, maar het verplaatsen van het EK geeft hem extra tijd om goed te herstellen. Zijn grootste concurrenten lijken Steven Berghuis en Calvin Stengs, die zich dit seizoen bij AZ nadrukkelijk in de kijker speelt. Ook Mohamed Ihattaren en Donyell Malen kunnen als rechtsbuiten uit de voeten.

Enquete Poll Wie moet er rechtsbuiten spelen? Steven Bergwijn

Calvin Stengs

Steven Berghuis

Mohamed Ihattaren

Donyell Malen Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie moet er rechtsbuiten spelen? Steven Bergwijn (35%)

Calvin Stengs (14%)

Steven Berghuis (33%)

Mohamed Ihattaren (10%)

Donyell Malen (8%)

Spits

In de spits heeft Koeman tal van keuzes. Voor sterspeler Memphis Depay was het EK komende zomer hoogst onzeker door een knieblessure, maar de aanvaller van Olympique Lyon heeft een extra jaar om zich klaar te stomen voor het eerste eindtoernooi voor Oranje sinds 2014. De talentvolle Myron Boadu debuteerde in november met een doelpunt in het Nederlands elftal. Bovendien is Donyell Malen, die óók zijn debuut met een goal opluisterde, in 2021 terug van een knieblessure. Ook Wout Weghorst, Luuk de Jong en Ryan Babel, die tijdens het EK 34 jaar is, gelden als kandidaten.

Enquete Poll Wie moet er in de spits? Memphis Depay

Myron Boadu

Donyell Malen

Luuk de Jong

Wout Weghorst

Ryan Babel Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie moet er in de spits? Memphis Depay (86%)

Myron Boadu (5%)

Donyell Malen (5%)

Luuk de Jong (1%)

Wout Weghorst (3%)

Ryan Babel (0%)

Linksbuiten

Ryan Babel was onder Koeman basisspeler, maar de aanvaller presteert matig sinds zijn overstap naar Ajax. Bovendien is Babel in de zomer van 2021 al 34 jaar. Ook de concurrentie voor Babel is flink: ploeggenoot Quincy Promes en Justin Kluivert azen op een basisplaats op het EK.

Enquete Poll Wie moet er linksbuiten spelen? Ryan Babel

Quincy Promes

Justin Kluivert Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie moet er linksbuiten spelen? Ryan Babel (4%)

Quincy Promes (82%)

Justin Kluivert (14%)