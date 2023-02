Kuip in extase: Marcus Pedersen schiet Feyenoord in slotminuut langs AZ

Tot in de blessuretijd van de eerste helft alsnog de Kuip trilde van opwinding. Oussama Idrissi was de aangever en Alireza Jahanbakhsh knikte raak. Een doelpunt waar Feyenoord een week lang aan had geknutseld in de wetenschap dat een voorzet vanaf links bij de tweede paal forse kans van slagen zou hebben omdat Milos Kerkez niet sterk genoeg in de lucht zou zijn om Alireza Jahanbakhsh van zich af te kunnen houden.

De treffer betekende uiteraard opluchting in Rotterdam, want Feyenoord had een volledige tweede helft om de winnende treffer te produceren. Een driepunter werd vurig gewenst want het zou AZ op afstand zetten en bovendien kan Ajax niet dichterbij kruipen. Bovendien weet Slot dat de rentree van Gernot Trauner aanstaande is en uiteraard is aanvoerder Orkun Kökçü er na zijn schorsing tegen AZ straks ook weer gewoon bij, terwijl de Pool Sebastian Szymanski ook niet al te lang meer in de ziekenboeg zal vertoeven.