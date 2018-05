Kuipers: Droom om WK-finale te fluiten

Het trio was er heel dichtbij op het WK 2014 in Brazilië. Nadat twee pouleduels en de achtste finale tussen Colombia en Uruguay in goede banen was geleid, leek de weg vrij naar de finale. ,,Er is toen tegen ons gezegd dat we in alle rust konden rekenen op de finale. Maar toen Oranje doorbekerde naar de halve finale was het einde verhaal. Dat was zeker een klap voor ons.’’



Met de afwezigheid van het Nederlands elftal kan deze droom dit jaar wel worden verwezenlijkt. ,,Het is een droom om een WK-finale te mogen fluiten. In Rusland wordt het onvoorspelbaar, ook zonder finale kan ik terug kijken op een fantastische carrière’’, vertelt de 45-jarige Kuipers.