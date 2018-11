Kuipers fluit Napoli tegen PSG in CL

Van Bommel tevreden over ‘gedisci­pli­neerd’ en ‘geduldig’ PSV

3 november Hoewel PSV tegen tien man van Vitesse pas ver in de tweede helft het verschil wist te maken, had trainer Mark van Bommel toch complimenten voor zijn ploeg. ,,Tegen tien man moet je proberen precies hetzelfde te blijven doen, dat is niet zo makkelijk. We hebben heel gedisciplineerd gespeeld, met geduld’', zei Van Bommel.