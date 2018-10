Kuipers fluit voor derde seizoen op rij Klassieker in Amsterdam

Danny Makkelie is de videoscheidsrechter (VAR) voor het duel. Makkelie fluit zelf een dag eerder in Groningen het duel tussen PSV en FC Groningen. Kuipers was ook scheidsrechter bij de laatste Klassieker op zondag 21 januari 2018, toen Ajax voor eigen publiek met 2-0 won dankzij doelpunten van Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar. Ook het seizoen daarvoor was Kuipers de scheidsrechter bij de Klassieker in de Arena. Komende zondag wordt alweer zijn zevende Klassieker.



Scheidsrechter Bas Nijhuis is een weekend vrij. Hij is door de KNVB niet aangesteld als arbiter of als VAR. Donderdagavond fluit Nijhuis het duel tussen AC Milan en Real Betis in de Europa League. Kevin Blom fluit in Glasgow de wedstrijd tussen Rangers en Spartak Moskou.