Kunnen Álvarez en Marin nu al bestempeld worden als miskoop in Amsterdam?

Door Freek Jansen



Jurgen Ekkelenkamp, Lassina Traoré en Carel Eiting. De drie invallers in het thuisduel met Sparta van afgelopen zondag spelen dit seizoen vooral hun wedstrijden bij Jong Ajax. Dat gold in de eerste seizoenshelft ook voor Ryan Gravenberch, die momenteel in de hoofdmacht een basisplaats heeft. Alle vier kwamen ze in actie tijdens de laatste wedstrijd van de Amsterdammers. Razvan Marin en Edson Álvarez zagen het negentig minuten vanaf de bank aan, zij hoefden hun trainingspak niet uit te doen.