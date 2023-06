Kunstgrasverbod officieel: eredivisieclubs moeten vanaf 2025 verplicht op natuurgras voetballen

Alle clubs in de eredivisie moeten vanaf het seizoen 2025/2026 op natuurgras voetballen. Dat besluit is maandag genomen door de Eredivisie CV en de achttien eredivisieclubs in de vergadering van vennoten. Vanaf komend seizoen is al een wedstrijdprotocol van kracht, waarin kwalitatieve eisen zijn opgenomen voor zowel natuur-, hybride- als kunstgrasvelden.

De clubs zouden ook een besluit nemen over een nieuw mediacontract, maar daarvan is het niet gekomen. ,,De gesprekken over een mogelijk nieuw mediacontract vanaf het seizoen 2025 lopen nog. Om die reden is hier, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, nog geen besluit over genomen door de clubs”, aldus de Eredivisie CV.

Deze site meldde afgelopen oktober al dat een verbod op kunstgras op het hoogste niveau aanstaande was. De achttien eredivisieclubs ontvingen destijds een memo van de Eredivisie CV, waarin de vraag wordt opgeworpen hoe tegen een verbod op het spelen op kunstgras wordt aangekeken. Daarvoor moest 5/6e van de clubs voor een verbod op kunstgras stemmen. Die stemming, die op 1 december was, bleek een formaliteit.

Drie clubs op kunstgras

Dit seizoen speelden drie clubs in de eredivisie op een neppe grasmat. Excelsior, FC Volendam en FC Emmen hebben kunstgras in hun stadion liggen. Excelsior gaf eerder al aan dat overstappen op natuurgras een flinke uitdaging zou worden. ,,We gaan echt externe hulp van de gemeente nodig hebben’’, vertelde algemeen directeur Daan Bovenberg. ,,In ons eentje zullen we niet in staat zijn dit te realiseren. Momenteel hebben we er simpelweg gewoon de ruimte niet voor. Op ons eigen complex zitten we muurvast.’’

De uitzendrechten van de wedstrijden in de eredivisie zijn nog tot en met 2025 in handen van ESPN. Er zou een nieuw bod liggen van de sportzender voor nog eens tien jaar, tot en met 2035, voor een jaarlijks bedrag van 167 miljoen euro. Er ligt ook een tegenbod van de tv-providers KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo en DELTA.

Met ingang van het nieuwe mediacontract komt er een nieuwe verdeelsleutel qua inkomsten in de eredivisie. De nieuwe sleutel moet zorgen voor meer evenredigheid van de gelden. De Europees spelende clubs zijn van 2025 tot en met 2030 per seizoen bereid om 3,75 procent van hun Europese baten af te staan aan niet-Europees spelende clubs. Daar tegenover staat dat het faciliteren van de Europees spelende clubs, door wedstrijden in de eredivisie te verschuiven om zo meer rust te hebben in aanloop naar een Europees duel, wordt voortgezet.

