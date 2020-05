Kuyt neemt aparte route, wil nog altijd hoofdtrainer worden

Podcast | WK 2010: de knal van Gio, de kopbal van Sneijder en de teen van Casillas

30 april De AD Voetbalpodcast gaat vandaag tien jaar terug in de tijd: naar het WK van de vuvuzela’s, de knal van Van Bronckhorst, de kopgoal van Wesley Sneijder, maar helaas toch vooral de teen van Casillas. Maarten Wijffels, Sjoerd Mossou en Hidde van Warmerdam praten over dat historische WK waar Nederland voor de derde maal in de geschiedenis tweede werd.