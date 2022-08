Laatste kunstje in Eindhoven? Cody Gakpo leidt PSV met hattrick naar monsterscore op Volendam

Met een hattrick tegen FC Volendam vijzelde Cody Gakpo zijn transferwaarde op Deadline Day nog wat verder op, daarmee had hij een belangrijke bijdrage in de monsterzege van PSV op FC Volendam: 7-1. Ook Xavi Simons blonk uit voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij.

Gaat-ie nu wel of gaat-ie toch niet? Het is vlak voor het sluiten van de transfermarkt zo’n beetje de meest gestelde vraag in Eindhoven, waar door een aantal Engelse clubs serieus aan Cody Gakpo wordt getrokken. In de thuiswedstrijd tegen FC Volendam was de aanvaller er gewoon bij, en hoe: met een hattrick vertolkte Gakpo een hoofdrol in het Philips Stadion.

Het was niet Gakpo, maar Xavi Simons die de score opende. En dat deed hij al heel snel: na 21 seconden lag de bal al in het netje tegen de armetierige promovendus, die naïef voor de dag kwam. En daar wist Simons wel raad mee, hij was er als de kippen bij nadat Brian Plat bijna zijn eigen doelman passeerde: 1-0. Ook daarna kreeg PSV kans op kans, zoals de ploeg dat dit seizoen vaker krijgt: het niveauverschil met veel eredivisieclubs is gewoon te groot.

Willy van der Kuijlen

Voor Simons was het alweer zijn vijfde eredivisiegoal: de enige speler die ook ooit meer dan vier keer scoorde in zijn eerste vier eredivisieduels voor PSV was Willy van der Kuijlen (vijf). Later in het duel verbrak Simons dat record zelfs.

Door naar Gakpo, die maakte na 25 minuten zijn eerste van de wedstrijd, uit een makkelijk gegeven strafschop. En vlak voor rust snelde hij langs zijn directe tegenstander en schoot hij met zijn linker hard de 3-0 binnen. En FC Volendam? Dat kwam er amper aan te pas, maar scoorde wel: na een slippertje van Jarrad Branthwaite kon Henk Veerman profiteren: 3-1.

In de tweede helft ging PSV vrolijk door, en met name ook Simons. Na een flitsende actie gaf hij een bal op Jordan Teze, die via een Volendammer scoorde. Vier minuten later gebeurde dat nog eens, maar dit keer was het Gakpo die via een opponent doel trof en zo 5-1 maakte.

Publiekswissel Gakpo

Daarna mocht Gakpo rusten en kreeg hij een applauswissel: als hij daadwerkelijk vertrekt - in Engeland sluit de markt op 1 september pas - vertrekt de Eindhovenaar door de voordeur. Vanaf de bank zag Gakpo hoe Simons vervolgens de show stal: na een een-tweetje met Sávio wipte de jongeling de bal in het doel en maakte hij alweer zijn zesde eredivisietreffer.

Het slotakkoord was voor Johan Bakayoko, die de 7-1 en alweer de 22ste (!) eredivisiegoal voor PSV dit seizoen maakte. Zaterdag wacht voor PSV de eerste serieuze test in de eredivisie: dan gaat de ploeg - mét of zonder Gakpo - op bezoek bij FC Twente.

