Labyad na zijn rentree bij Ajax: ‘Moet elke training laten zien dat ik erin hoor’

Als vervanger van de geblesseerde David Neres maakte Zakaria Labyad vanmiddag verrassend zijn rentree bij Ajax, dat met speels gemak over FC Utrecht heen walste (4-0). ,,De eerste helft was genieten’’, sprak de 26-jarige aanvaller.

Labyad, te oud om nog voor Jong Ajax uit te mogen komen, speelde zijn eerste eredivisiewedstrijd sinds 13 maart van dit jaar. ,,Het voelde goed’’, sprak hij bij FOX Sports. ,,Het is moeilijk als je niet speelt. De trainer heeft me de kans gegeven om vandaag te starten. Dat was wennen in het begin. Ik moet zeggen dat mijn teamgenoten me elke keer hebben gesteund. Ze zeiden ‘wacht op je kans’.’’

Ondanks zijn gebrek aan ritme maakte Labyad tegen zijn oude club een prima indruk. ,,Ik heb stappen gemaakt. Zowel persoonlijk als op het veld. Ik ben hard blijven trainen en in mezelf blijven geloven. Als je zulke jongens om je heen hebt die alles met een bal kunnen, dan is het ook makkelijk. De eerste helft was het zeker genieten.’’

Omdat Neres tot de winterstop is uitgeschakeld heeft Labyad de komende weken uitzicht op meer speeltijd bij Ajax. ,,Ik hoop het wel. Ik moet elke training laten zien dat ik erin hoor.’’

Erik ten Hag was in elk geval vol lof over Labyad, die de assist leverde bij de 3-0 van Donny van de Beek. ,,Hij heeft het heel erg goed gedaan’’, vond de Ajax-trainer. ,,Ik ben heel tevreden over de manier waarop hij zijn rol heeft ingevuld. In de pressing was hij heel belangrijk, maar ook aan de bal heeft hij het goed gedaan. Hij heeft een teken van leven gegeven. We hebben ze allemaal nodig blijkt maar weer.’’

Langs de kant beleefde Ten Hag een heerlijke middag. ,,Ik heb genoten van mijn ploeg. En de fans denk ik ook. We hebben fantastisch voetbal gespeeld. FC Utrecht heeft een goede ploeg. Wij hebben ze slecht laten spelen.’’