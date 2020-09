Lammers heeft zijn droomtransfer, ervaren Zahavi nu op weg naar PSV

Goed debuut Diemers pikt snel aan bij Feyenoord: ‘Ik ben blij dat Berghuis mij ook een goede speler vindt’

17 september Mark Diemers was op de eerste speeldag in Zwolle de beste speler van Feyenoord. De bij Fortuna Sittard weggekochte middenvelder heeft de bliksemstart die hij nodig had om critici de mond te snoeren.