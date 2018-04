Langeler wil opvolger bij Jong Oranje in Zuid-Amerika inwerken

,,Wat we op dit moment urgent aan het doen zijn, is het aanstellen van een nieuwe coach van Jong Oranje voor de periode na mei 2018'', schrijft Langeler in zijn blog op de website van de KNVB. ,,Dit gebeurt uiteraard zeer zorgvuldig. De bondscoach, directeur top-voetbal, algemeen directeur en directeur voetbalontwikkeling (Ronald Koeman, Nico-Jan Hoogma, Eric Gudde en ik) hebben een plan uitgerold en we zijn goed onderweg. In de meest ideale situatie gaat de nieuwe coach met Jong Oranje mee naar Zuid-Amerika. Zo kan ik hem inwerken, leert hij de staf en de spelers kennen en is er volop gelegenheid een goede start te maken richting september/oktober als de belangrijke kwalificatiewedstrijden voor de plaatsing voor het EK op de rol staan.''