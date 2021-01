Lasse Schöne na vertrek bij Genoa terug bij Ajax

Makkelie zondag scheids­rech­ter bij Ajax - Feyenoord

11 januari Danny Makkelie is komende zondag de scheidsrechter bij Ajax - Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. De 37-jarige arbiter uit Dordrecht was ook de scheidsrechter bij de Klassieker op 27 januari 2019, toen Feyenoord in De Kuip met 6-2 won van Ajax.