Late gelijkmaker NEC tegen RKC zorgt voor feest in de Goffert

NEC is ontsnapt aan een thuisnederlaag tegen RKC Waalwijk. De Nijmeegse club kwam door gepruts achterin vroeg op achterstand en forceerde in de slotfase de gelijkmaker dankzij Jonathan Okita.

NEC boekte vorige week tegen sc Heerenveen (0-1) de eerste zege van dit kalenderjaar, maar dat gaf de ploeg blijkbaar geen boost. NEC begon tegen RKC Waalwijk zeer matig aan de wedstrijd en creeerde in de eerste helft behoudens een slap rollertje van Elayis Tavsan na een mooie actie niets.

RKC gunde NEC de bal en was zelf via de omschakeling wel een paar keer gevaarlijk. De bezoekers kregen in de achttiende minuut de 0-1 cadeau van NEC. Ivan Márquez rekende niet op een korte pass van Mattijs Branderhorst, waardoor Richard van der Venne de bal kon onderscheppen en scoren.

Volledig scherm De spelers van RKC Waalwijk vieren de openingstreffer. © Pro Shots / Kay int Veen

NEC kiest de aanval

NEC-trainer Rogier Meijer greep in de rust in. Hij wisselde een verdediger (Rodrigo Guth) voor een spits (Ali Akman) en ging van 5-2-3- over naar een 4-3-3-systeem. Dat zorgde ervoor dat NEC in de tweede helft wat meer in de buurt kwam van het doel van RKC Waalwijk.

Al na vijf minuten had NEC de gelijkmaker moeten maken. Uit een hoekschop werd een kopbal van Edgar Barreto van de lijn gehaald door Michiel Kramer, Cas Odenthal kopte in vrijstaande positie naast. Vlak daarna misten twee afstandsschoten van Jonathan Okita het doel.

Naar adem happen

NEC slaagde er niet in echt door te drukken, waardoor RKC Waalwijk na een kwartier weer naar adem kon happen. Van der Venne had tot twee keer toe voor de 0-2 moeten zorgen, maar eerst werd hij van de bal gelopen door Bart van Rooij en daarna kopte hij recht op Branderhorst.

De 1-1 leek er niet meer in te zitten voor NEC, maar in de 88e minuut viel die alsnog. Okita tikte een harde voorzet van Elayis Tavsan binnen. NEC was vervolgens ook nog dicht bij de 2-1, maar een schot van Akman werd nog net gekeerd door Etienne Vaessen.

Door het gelijkspel tegen RKC Waalwijk blijft NEC dit seizoen op slechts twee thuiszeges steken in de eredivisie. De gepromoveerde club kan de achtste plaats later dit weekend kwijtraken aan SC Cambuur, dat zondag op bezoek gaat bij Feyenoord. RKC is de nummer dertien.

Leeg uitvak De Goffert was voor het eerst sinds het instorten van een deel van het uitvak zo goed als vol. Vier maanden geleden begaf een tribune het door hossende fans van Vitesse. Wegens werkzaamheden mochten fans nog niet plaatsnemen in dat vak.

