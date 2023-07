Laura van Leeuwen, algemeen directeur MVV: ‘Een bloemetje? Ja, maar ik ben net zo prestatiegericht als een man’

Spel rond Lutsharel Geertruida op de wagen: RB Leipzig moet de hoofdprijs neerleggen

In Duitsland weten ze het zeker. Red Bull Leipzig heeft inmiddels een officieel bod neergelegd bij Feyenoord om international Lutsharel Geertruida weg te halen uit de Kuip. Algemeen directeur Dennis te Kloese ontkende donderdagmorgen nog dat er sprake was van verregaande onderhandelingen én zelfs van een concreet bod op de verdediger, maar het spel is inmiddels wel op de wagen.