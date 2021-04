Leeuwarden vol met camera’s vanwege aanstaand volksfeest Cambuur

De gemeente wil koste wat het kost voorkomen dat er een spontaan volksfeest ontstaat in Leeuwarden. Er wordt vandaag overlegd met Cambuur en de supporters om te kijken of er alternatieven mogelijk zijn. De angst dat er groepsvorming ontstaat en dat daarbij de coronamaatregelen geschonden worden, is zeer aanwezig. Het zal echter lastig zijn om een feest op het Cambuurplein te voorkomen zonder extra politie en ME in te zetten, wat dan weer escalatie in de hand zou kunnen werken. Al met al zit de gemeente Leeuwarden in een lastig parket.