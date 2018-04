Leeuwinnen beginnen voorbereiding op kwalificatieduels WK

Fischer verlengt bij Sparta, Breuer naar jeugdopleiding

13:53 Sander Fischer is ook na dit seizoen speler van Sparta. Vandaag maakte de Rotterdamse club bekend dat de optie in het contract van verdediger gelicht is. De in Rhoon geboren speler staat daardoor nog tot de zomer van 2019 op de loonlijst op Het Kasteel.