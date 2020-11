Leeuwinnen hebben nog een kloof te dichten na nederlaag tegen wereldkampioen VS

Door Daniël Dwarswaard

Het niveau van de Verenigde Staten, het toonaangevende vrouwenvoetballand van de wereld. Dát is waar Oranje heen wil. Als uiteindelijk doel van een ontwikkeling die bij het Nederlands al jarenlang is ingezet. En met succes. Elk jaar een beetje beter wordt de ploeg die onder succescoach Sarina Wiegman in 2017 Europees kampioen werd. En vorig jaar was daar natuurlijk de WK-finale tegen de tegenstander van vanavond. Daar in Lyon was Nederland kansloos geweest tegen de extreem fitte Amerikaanse speelsters.

Daarom was het vooral de vraag wat Nederland nú tegen de VS kon. In een wedstrijd die alleen was georganiseerd om te oefenen. Amerika had vanwege de coronacrisis al 261 dagen (!) niet gespeeld. Al had het ingespeelde team daar ogenschijnlijk weinig last van. In vergelijking met de WK-finale was alleen ster Megan Rapinoe er niet bij. Die andere blikvanger Alex Morgan viel in na rust. De Amerikaanse superster werd een halfjaar geleden moeder en wandelde voor de wedstrijd met haar dochtertje op de arm de spelersbus uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar goed, het antwoord op de vraag: wat kon Nederland? De grote lijn was hetzelfde als de laatste ontmoeting om de wereldtitel. Amerika dicteerde, Oranje deed iets meer meer dan toen. Maar grote kansen? Nee, zover kwam het niet. Een omschakeling van jewelste in vergelijking met de wedstrijden die Nederland normaal speelt. Zo was de kwalificatie voor het EK van 2022 in Engeland een walk in the park. Dinsdag wacht het laatste potje in die reeks tegen Kosovo. Een garantie voor goals ongetwijfeld, zoals dat altijd gaat tegen die zwakke landen. Kwalificatie voor het EK is dan ook al lang en breed binnen.

Zo bezien was de wedstrijd tegen de VS dag één van de voorbereiding op de uitgestelde Olympische Spelen waarvoor Oranje zich voor het eerst in de geschiedenis plaatste. Om dáár te presteren moet Oranje, zelf al de nummer vier van de wereld, nog een extra stap maken. Nuttig zijn wedstrijden zoals deze daarom zeker. Een modderfiguur sloeg Oranje zeker niet. Zo zag ook assistent-bondscoach Arjan Veurink ook. Hij was eenmalig de baas omdat Wiegman vanwege familie-omstandigheden afwezig was.

Volledig scherm Tobin Heath en Lynn Wilms(L). © AP

Amerika kwam vlak voor rust in het lege stadion van NAC op voorsprong. Rose Lavelle, ook al scorend in de WK-finale, deed het. Een doelpunt dat de klasse van enkele Amerikaanse speelsters verraadt. Lavelle plaatste de bal met links gevoelig in de verre hoek. Eerder had de VS al op voorsprong moeten komen toen een goal van Lynn Williams onterecht werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Nederland speelde zonder de geblesseerde Vivianne Miedema en met gelegenheidsspits Jill Roord in de punt van de aanval.

Verdedigend had Oranje het wel aardig voor elkaar, maar ook in de tweede helft werd er vrijwel niets gecreëerd. Toch kwam Amerika twintig minuten voor tijd op 0-2. Kristie Mewis was het die scoorde. Dat strookte wel aardig met het wedstrijdbeeld. Lieke Martens had vooraf nog gezegd dat het niveauverschil tussen beide landen steeds kleiner wordt. Toch weten we dat er nog een kloof te dichten is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.