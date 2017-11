Leeuwinnen in 2017: van 100 toeschouwers naar volle stadions

FotoserieDe Oranje Leeuwinnen besloten gisteren het jaar met een ietwat teleurgestellend gelijkspelletje tegen Ierland. In 2017 groeide de ploeg uit van een buitenbeentje tot een kampioen. De transformatie van de Leeuwinnen in zes foto's gevat.

1. De eerste: 20 januari. Niemand heeft er oog voor. In het Spaanse San Pedro de Pinatar speelt Oranje een oefenduel met Roemenië en wint heel simpel met 1-7. Op de tribune zitten in het kleine stadionnetje 100 mensen.

Volledig scherm © ANP

2. De eerste wedstrijd in eigen land. Nederland oefent op 7 april voor het eerst dit jaar op eigen bodem. Topland Frankrijk is aanmerkelijk sterker en wint met 1-2 in Galgenwaard, waar ruim 10.000 toeschouwers komen kijken.

Volledig scherm © Pro Shots

3. Nederland oefent in aanloop naar het EK vaker. Bijvoorbeeld op 13 juni tegen Oostenrijk (3-0 winst). De animo voor de wedstrijd in de Adelaarshorst in Deventer is niet zo groot: 3.000 mensen op de tribune.

Volledig scherm © Remko Kool

4. De openingswedstrijd van het EK op 16 juli in Utrecht tegen Noorwegen is een doorbraak. Oranje wint in een vol stadion met 1-0, dankij een rake kopbal van Shanice van de Sanden. Het begin van de hype.

Volledig scherm © ANP

5. Een geweldig EK in eigen land eindigt in stijl. Oranje wint op 6 augustus de finale van Denemarken in de Grolsch Veste van FC Twente met 4-2. Het stadion is, bijna als vanzelfsprekend, volledig uitverkocht.

Volledig scherm © ANP

6. Bij de eerste wedstrijd ná het glorieuze EK is de hype nog niet over. Tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (1-0) op 24 oktober is ook het stadion van FC Groningen helemaal vol. Nu de Kuip of de Arena?